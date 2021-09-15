حريق في 4 شقق في المشرفية.. هذا ما جرى

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ في ستائر خارجية على ٤ شرفات شقق سكنية تقع في الطبقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من مبنى سكني في المشرفية - ضاحية بيروت الجنوبية. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.