لبنان

حريق في 4 شقق في المشرفية.. هذا ما جرى

Lebanon 24
15-09-2021 | 00:48
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ في ستائر خارجية على ٤ شرفات شقق سكنية تقع في الطبقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من مبنى سكني في المشرفية - ضاحية بيروت الجنوبية. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
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حريق

المشرفية

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