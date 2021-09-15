إلى اللبنانيين.. حقائق عن دولاراتكم في المصارف

حتى الآن، لم يُحسم الاتجاه نحو رفع سعر الدولار في المصارف وذلك في ظل حديث جرى التداول به نيابيا وماليا عن إمكانية تراوحه بين 8 آلاف و 10 آلاف ليرة كحدّ أقصى، وذلك في انتظار القرار الذي سيتخذه المجلس المركزي لمصرف لبنان.لكن المعلومات الاخيرة تفيد ان البت في هذا الموضوع مؤجل لمزيد من الدرس من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان، وبالتالي لا تعميم جديدا سيصدر عن المصرف في هذا الصدد.وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الشامي لـ"لبنان24" إن "خطوة رفع سعر صرف الدولار في المصارف تعتبرُ ضربة كبيرة لليرة وستخدم البنوك بشكل كبير"، موضحاً أنّ "سحب الدولار من البنوك على أساس 3900 ليرة ساهم بزيادة أرباح المصارف خصوصاً أنها حصلت على الدولارات".وأضاف: "مع رفع سعر الدولار في المصارف، فإن الناس سوف تتشجع لسحب أموالها لأنها فقدت الثقة باستعادة دولاراتها، وقد يرى المواطنون أن رفع سعر السحب قد يشكل فرصة لاستعادة أموالهم خصوصاً أنه يعتبرُ قريباً نسبياً من سعر الدولار في السوق الموازية مقارنة مع سعر الـ3900 ليرة".