لبنان

المختارة تنفي هذه الاخبار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-09-2021 | 02:45
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نفت  أوساط مقربة من " المختارة"  الاخبار المتداولة عن "عزم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، إجراء تغيير شامل في كتلته النيابيّة في الإنتخابات  المقبلة ،معوّلاً على عناصر شابة ووجوه جديدة".
وقالت" هذا الكلام غير صحيح".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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