المختارة تنفي هذه الاخبار

نفت أوساط مقربة من " المختارة" الاخبار المتداولة عن "عزم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، إجراء تغيير شامل في كتلته النيابيّة في الإنتخابات المقبلة ،معوّلاً على عناصر شابة ووجوه جديدة".وقالت" هذا الكلام غير صحيح".