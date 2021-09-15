أبو الحسن: كفانا غرق ويأس

نجاح انطلاقة الحكومة يترجم بولوج طريق الإصلاح وإستعادة الثقة المفقودة وعودة العلاقات الطيبة مع أشقاء لبنان وأصدقائه والتمسك بروحيّة الطائف و الإبتعاد عن المواقف السلبية المسبقة وإعطاء الفرصة لتطبيق برنامج الحكومة المستند على المبادرة الفرنسية، فلنعطِ الفرصة والأمل كفانا غرق ويأس