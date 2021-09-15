لبنان

عجاقة: حصة لبنان من صندوق النقد ستضغط باتجاه عدم ارتفاع الدولار

Lebanon 24
15-09-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-864014-637672971313807550.jpg
Doc-P-864014-637672971313807550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

رأى الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة ان انخفاض الدولار هو سياسي بحت لأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء يتضمن عوامل عدة منها الاحتكار والتهريب إضافة الى الطلب الاقتصادي الطبيعي، مشيرا الى ان حصة لبنان البالغة مليار ومئة وخمسة وثلاثين مليون دولار من صندوق النقد سيكون لها وزن للضغط باتجاه عدم ارتفاع الدولار مجدداً ما يعني اننا سنكون في المرحلة المقبلة أمام ثبات لسعر صرف الدولار بانتظار الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان" 93.3، قال عجاقة "لا أعتقد أنّ سعر الدولار الحالي حقيقي إنما هو نتاج الاحتكار والتهريب وغموض الاجراءات الحكومية فيما السعر التجاري عند حدود الخمسة الاف ليرة"، معتبرا انه على المدى القصير يجب ضرب الاحتكار ووقف التهريب وتأمين الأموال لدعم البطاقة التمويلية بالتوازي مع ضرورة وضع استراتيجية ورؤية موحدة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-09-15
07:35 | 2021-09-15
07:30 | 2021-09-15
07:29 | 2021-09-15
07:25 | 2021-09-15
07:20 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website