عجاقة: حصة لبنان من صندوق النقد ستضغط باتجاه عدم ارتفاع الدولار

رأى الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة ان انخفاض الدولار هو سياسي بحت لأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء يتضمن عوامل عدة منها الاحتكار والتهريب إضافة الى الطلب الاقتصادي الطبيعي، مشيرا الى ان حصة لبنان البالغة مليار ومئة وخمسة وثلاثين مليون دولار من صندوق النقد سيكون لها وزن للضغط باتجاه عدم ارتفاع الدولار مجدداً ما يعني اننا سنكون في المرحلة المقبلة أمام ثبات لسعر صرف الدولار بانتظار الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان" 93.3، قال عجاقة "لا أعتقد أنّ سعر الدولار الحالي حقيقي إنما هو نتاج الاحتكار والتهريب وغموض الاجراءات الحكومية فيما السعر التجاري عند حدود الخمسة الاف ليرة"، معتبرا انه على المدى القصير يجب ضرب الاحتكار ووقف التهريب وتأمين الأموال لدعم البطاقة التمويلية بالتوازي مع ضرورة وضع استراتيجية ورؤية موحدة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.