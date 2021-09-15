عراجي: نحن بورطة صحية نتيجة انهيار الليرة

اشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في تصريح اذاعي، الى اننا "بورطة صحية نتيجة انهيار الليرة، لا سيما وان هناك اشخاص تستفيد من تعدد الصناديق الضامنة"، لافتا الى ان "البطاقة الصحية وصلت الى الهيئة العامة، وكل القطاعات اليوم بحاجة الى إعادة هيكلة".