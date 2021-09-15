لبنان

الرئيس ميقاتي زار دار الفتوى.. والمفتي دريان: للإسراع في إيجاد الحلول للأزمات التي يعانيها الناس

Lebanon 24
15-09-2021 | 04:09
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في دار الفتوى قبل ظهر اليوم حيث عقدت خلوة في مكتب المفتي  الخاص، قبيل اللقاء الموسع في بهو دار الفتوى والذي شارك فيه رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي ومدراء المؤسسات التابعة لدار الفتوى.
وبعد اللقاء قال الرئيس ميقاتي: زيارة بروتوكولية وجددنا خلالها تأكيد  العلاقة  الوثيقة التي تربط رئاسة مجلس الوزراء مع دار الفتوى الكريمة.

 وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى إن مفتي الجمهورية والعلماء استمعوا من الرئيس ميقاتي الى رؤيته لإيقاف الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية المتعددة التي يعانيها الشعب اللبناني، مؤكدا إن حكومته لن تكون إلا في خدمة المواطن اللبناني وتطلعاته المستقبلية ليعود لبنان كما كان وافضل.

ومن جهته بارك المفتي دريان الجهود التي بذلها الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة بالتعاون مع المخلصين الحريصين على لبنان وشعبه، مشددا على تعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية، وأكد ان خيار لبنان كان وسيبقى خيارا وطنيا عربيا بعيدا عن المحاور التي تتناقض مع مصالحه الوطنية، وحث المفتي دريان الرئيس ميقاتي على الإسراع في إيجاد الحلول للأزمات التي يعانيها الناس والبدء بالخطوات العملية للنهوض بالدولة ومؤسساتها لاحتضان قضايا الشعب ومتطلباته الحياتية و كل ما له علاقة بتوطيد مكانة الدولة وهيبتها ودورها الراعي لشؤون أبناءها بدون تفريق بين منطقة وأخرى ليسود العدل بين اللبنانيين جميعا.
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