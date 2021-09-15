الرئيس ميقاتي زار دار الفتوى.. والمفتي دريان: للإسراع في إيجاد الحلول للأزمات التي يعانيها الناس

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في دار الفتوى قبل ظهر اليوم حيث عقدت خلوة في مكتب المفتي الخاص، قبيل اللقاء الموسع في بهو دار الفتوى والذي شارك فيه رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي ومدراء المؤسسات التابعة لدار الفتوى.وبعد اللقاء قال الرئيس ميقاتي: زيارة بروتوكولية وجددنا خلالها تأكيد العلاقة الوثيقة التي تربط رئاسة مجلس الوزراء مع دار الفتوى الكريمة.وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى إن مفتي الجمهورية والعلماء استمعوا من الرئيس ميقاتي الى رؤيته لإيقاف الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية المتعددة التي يعانيها الشعب اللبناني، مؤكدا إن حكومته لن تكون إلا في خدمة المواطن اللبناني وتطلعاته المستقبلية ليعود لبنان كما كان وافضل.