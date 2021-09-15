خرق بحري معاد قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 14/9/2021 ما بين الساعة 18.10 والساعة 18.14 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 352 مترا. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".