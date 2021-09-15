لبنان

ترشيد الانفاق ينطلق من وزارة الخارجية

Lebanon 24
15-09-2021 | 05:00
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نظراً للأوضاع الإقتصادية الراهنة في البلاد،و في إطار خطة شاملة لترشيد الإنفاق العام، بدأت وزارة الخارجية والمغتربين  بخطوات إصلاحية تهدف إلى:

1- تعزيز الواردات القنصلية للسفارات والبعثات اللبنانية المنتشرة في الخارج وزيادتها بنسبة مقدّرة تصل إلى 50%،اعتباراً من اول شهر تشرين الأول المقبل،ويُتوقع ان تزيد الواردات القنصلية السنوية حوالي 7 ملايين دولار اميركي.
2- ترشيد إنفاق البعثات من خلال العمل جدّياً على خفض إيجارات مكاتب البعثات ودار سكنها مع الحفاظ على كرامة واستمرارية بعثاتنا وممثليها في الخارج.
علماً انه، ستليها خطوات إصلاحية لاحقة مكمّلة لها، وسيتم العمل على تنفيذها تدريجياً في إطار خطّة شاملة لترشيق نفقات موازنة وزارة الخارجية والمغتربين ضمن اطار الخطة العامة الاصلاحية للدولة والحكومة العتيدة.
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