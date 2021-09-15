سائقو السيارات العمومية يقطعون هذه الطريق (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من سائقي سيارت الاجرة بقطع الطريق في صيدا قبالة محطة "كوين ابو مرعي"، وذلك بعد رفض أصحاب المحطة تزويدهم بالكميات اللازمة من البنزين.