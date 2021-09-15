لبنان

هل يرأس وزير الطاقة اجتماعا لرفع الدعم اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-09-2021 | 06:00
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نفى وزير الطاقة والمياه وليد فياض في اتصال مع "لبنان 24" ما تردد عن اجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم في وزارة الطاقة لاتخاذ قرار برفع الدعم.
وقال فياض: "هذا الخبر غير صحيح  ولن يعقد اي اجتماع".
 
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