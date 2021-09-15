هل يرأس وزير الطاقة اجتماعا لرفع الدعم اليوم؟

نفى وزير الطاقة والمياه وليد فياض في اتصال مع "لبنان 24" ما تردد عن اجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم في وزارة الطاقة لاتخاذ قرار برفع الدعم.

وقال فياض: "هذا الخبر غير صحيح ولن يعقد اي اجتماع".