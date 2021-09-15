لبنان

جنون طقس ايلول غدا.. استعدوا الى الأمطار الغزيرة في هذه المناطق

Lebanon 24
15-09-2021 | 06:16
A-
A+
Doc-P-864092-637673086623643456.jpg
Doc-P-864092-637673086623643456.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة خصوصا على الجبال كما يتشكل الضباب على المرتفعات و تتساقط الأمطار بشكل متفرق اعتبارا من الصباح، ومن المتوقع أن تشتد غزارة الأمطار ليلا وتكون مترافقة برياح ناشطة.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: يتقلب الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من بعد ظهر اليوم الأربعاء نتيجة سيطرة منخفض جوي ويمتد حتى صباح يوم الجمعة حيث يستقر تدريجيا.
(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و 32 )


- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، ويتوقع امطار خفيفة ومتفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خصوصا جنوب البلاد مترافقة برياح ناشطة أحيانا، كما يحذر من خطر الإنزلاق على الطرق مع بداية هطول الأمطار وظهور الضباب على المرتفعات.


الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة خصوصا على الجبال كما يتشكل الضباب على المرتفعات و تتساقط الأمطار بشكل متفرق اعتبارا من الصباح، ومن المتوقع أن تشتد غزارة الأمطار ليلا وتكون مترافقة برياح ناشطة.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وهطول أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 14 الى 29 درجة .
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة بدءا من بعد الظهر سرعتها بين 15 و 40 كم/س.
- الانقشاع:جيد على الساحل، يسوء ليلاًط على المرتفعات بسبب الضباب .
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%
- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج.
حرارة سطح الماء: 28 درجة.
- الضغط الجوي: 760ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,20
- ساعة غروب الشمس: 18,47
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:31 | 2021-09-16
02:30 | 2021-09-16
02:29 | 2021-09-16
02:25 | 2021-09-16
02:15 | 2021-09-16
02:14 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website