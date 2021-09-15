لبنان

سلسلة أحكام غيابية لمحكمة جنايات البقاع

Lebanon 24
15-09-2021 | 06:35
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 أصدرت محكمة الجنايات في البقاع سلسلة أحكام غيابية في حق متهمين بالخطف بقوة السلاح، الاتجار بالمخدرات وتعاطيها والترويج لعملة مزورة. وترواحت الاحكام بين السجن والاشغال الشاقة لسنوات او المؤبدة ودفع غرامة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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