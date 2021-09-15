سلسلة أحكام غيابية لمحكمة جنايات البقاع

أصدرت محكمة الجنايات في البقاع سلسلة أحكام غيابية في حق متهمين بالخطف بقوة السلاح، الاتجار بالمخدرات وتعاطيها والترويج لعملة مزورة. وترواحت الاحكام بين السجن والاشغال الشاقة لسنوات او المؤبدة ودفع غرامة.