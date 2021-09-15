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لبنان
تسليم وتسلم في "الاتصالات": للمحافظة على منجم الذهب لتكون ايراداته وخدماته لمصلحة الشعب
Lebanon 24
15-09-2021
|
06:45
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قال وزير الاتصالات السابق طلال حواط في خلال حفل التسليم والتسلم بينه وبين الوزير الجديد جوني القرم: "راهن الكثيرون على فشل قطاع الاتصالات وانهياره، ولكن على الرغم من كل الصعوبات والتحديات، ما زلنا في لبنان نستطيع القيام بالاتصال داخليا ودوليا، ونقوم بتغطيات البث المباشر ونعمل وندرس ونتواصل عن بعد بصعوبة أحيانا، وكل هذه الأمور لا تحصل عبر "الحمام الزاجل" طبعا، انما أكيد وبكل فخر، عبر شبكة الأنترنت التي تملكها وزارة الاتصالات".
أضاف: "ان التحدي الاكبر الذي واجهنا وما زال هو انهيار سعر العملة الوطنية وموازنة بقيمة 48 مليار لهيئة أوجيرو، انما بفضل ترقبنا للتوقعات المحتملة للانهيار الاقتصادي، اتخذنا مسبقا سلسلة من الإجراءات المالية والاقتصادية لضمان استمرار العمل والنجاح في القطاع. ولو لم نستبق الامور لكان انهيار القطاع حتميا وهو امر لم يحصل".
ولفت إلى انه "لم يرفع أسعار الانترنت او تعرفة التخابر للخطوط الهاتفية الثابتة والخلوية،" اولا من باب حرصي على المواطنين والضائقة الاقتصادية التي نمر بها جميعا، وثانيا لان إيرادات القطاع كانت الأفضل منذ العام 2016".
واعلن عن البدء بـ"الخطوة الأولى ووضع حجر الأساس باتجاه الحكومة الالكترونية "eGov" في لبنان ، اذ بدأنا باستضافة منصة البطاقة التمويلية على شبكة وزارة الاتصالات على ان يتم نقل ما تبقى من منصات تستخدم من قبل الدولة اللبنانية ايضا على شبكة وزارة الاتصالات في الأيام القليلة المقبلة".
وتمنى حواط على الوزير قرم المحافظة "عما يقال عنه "منجم الذهب" لتكون ايراداته وخدماته لمصلحة الشعب اللبناني اولا، بعيدا عن كل المحاصصات السياسية، وأن يساهم هذا القطاع في دعم صمود المواطنين".
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