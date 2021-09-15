لبنان

أسعار المواد الغذائية لن تنخفض قبل هذا التاريخ ​

Lebanon 24
15-09-2021 | 06:55
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 بعد تشكيل الحكومة الجديدة، انخفض سعر صرف  الدولار في السوق الموازية بشكل ملحوظ وسريع. وفي هذا الاطار لاحظ المتابعون ان انخفاض الدولار لم يترجم عمليا على الارض، اذ ان   أسعار السلع ولاسيما الغذائية منها بقيت تقريبا على حالها.

وتفسيرا لعدم انخفاض أسعار السلع الغذائية، قال مرجع متابع لواقع "السوبرماركات" ان البضائع والسلع التي تباع اليوم في "السوبرماركت" هي عبارة عن المخزون الذي كان قد تم شراؤه وفقا لسعر الصرف القديم، وعادة ما يكفي هذا المخزون لـ 15 او 20 يوما، وبالتالي فان انخفاض سعر الصرف، وان تم الحفاظ عليه لن يترجم عمليا قبل نهاية هذا الشهر.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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