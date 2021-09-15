لبنان

هبة للجيش من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

Lebanon 24
15-09-2021 | 07:06
A-
A+
Doc-P-864110-637673117472168828.jpg
Doc-P-864110-637673117472168828.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسلم الجيش هبة مقدمة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وهي عبارة عن عدد من الآليات والمعدات وذلك في مقر قيادة قوة الأمم المتحدة في لبنان - الناقورة.
مواضيع ذات صلة
الجيش: تنفذ وحدات من الجيش وبالتنسيق مع البحرية التابعة لقوة الامم المتحدة في لبنان تمريناً تكتياً في المياه الاقليمية اللبنانية والبوارج التي ظهرت في مقاطع فيديو تشارك في هذه التدريبات
lebanon 24
16/09/2021 09:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات عنيفة بالاسلحة الرشاشة في هذه المنطقة.. والجيش يتدخل
lebanon 24
16/09/2021 09:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قوّة من الجيش تداهم بلدة حورتعلا - شرقي بعلبك بحثاً عن مطلوبين وتعمل على تطويق وتفتيش بعض المنازل وسط البلدة
lebanon 24
16/09/2021 09:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيشان الليبي والتشادي يشتبكان مع عناصر من المعارضة التشادية عند الحدود (العربية)
lebanon 24
16/09/2021 09:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

الامم المتحدة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:31 | 2021-09-16
02:30 | 2021-09-16
02:29 | 2021-09-16
02:25 | 2021-09-16
02:15 | 2021-09-16
02:14 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website