لبنان

بري تلقى برقيتي تهنئة بتشكيل الحكومة من الرئيس الفلسطيني

Lebanon 24
15-09-2021 | 08:11
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إستقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي حيث جرى بحث للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية ، الفرزلي غادر دون الادلاء بتصريح  .

كما إستقبل الرئيس بري وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس. 

وبعد الظهر التقى رئيس المجلس النائب نهاد المشنوق بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل  . 

على صعيد آخر تلقى بري برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس تمنى  فيها التوفيق والنجاح للحكومة في مهامها الموكلة اليها وللشعب اللبناني التقدم والازدهار .

كما تلقى رئيس المجلس برقية مماثلة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أعرب فيها عن التقدير العميق لدور لبنان في الوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة ودعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الدفاع عن أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس متمنياً للحكومة النجاح والتوفيق باداء مهامها خدمةً للبنان ورفعة مكانته وتحقيق تطلعات شعبه العزيز .

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