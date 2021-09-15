أزمة البنزين تابع... هرج ومرج وطعن بالسكين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين احد المواطنين وعدد من الشبان الذين حاولوا تخطيه والدخول عنوة الى احدى المحطات على طريق المطار، دون احترام مبدأ الدور الذي يعمل به معظم الراغبين في تعبئة البنزين منذ بداية الأزمة. وأدى الاشكال الى اصابة المواطن المذكور بعدة طعــنات سكـاكـين وتم نقله الى احد مستـشفيات المنطقة.