ابراهيم مرعشلي... الحضور الدائم

يصادف اليوم الاربعاء 15 أيلول، الذكرى الـ 17 لرحيل الممثل اللبناني ابراهيم مرعشلي الذي أغنى الشاشة الصغيرة بالعشرات من الادوار التي استطاع ان يتربع من خلالها نجما ورقما صعبا عصيا عن الغياب في عالم الكومديا اللبنانية.ولمرعشلي مجموعة من الاعمال بين المسرح والتلفزيون والاذاعة، منها: مسرحية شوشو في صوفر، ومسرحية عدس وكافيار، ومسرحية ستوب مدرسة بوب، وفيلم أجمل أيام حياتي، ومسلسل كابتن بوب، ومسلسل إبراهيم أفندي.يذكر ان مرعشلي شكل والراحلة هند ابي اللمع ثنائيا مميزل جدا في مسلسل "المعلمة والاستاذ".