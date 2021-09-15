رئيس جديد لـ"نقابة الوكلاء البحريين"... من هو؟

أجرت "نقابة الوكلاء البحريين" في لبنان إنتخاباتها لإختيار هيئة إدارية جديدة لها، وجاءت النتائج على الشكل الاتي:

مروان اليمن رئيسا، سمير نعيمي نائبا اول للرئيس، منير جارودي نائبا ثانيا للرئيس، انطوان خياط أمينا للسر، هبة بوارشي أمينا للصندوق وإدوار قرداحي، خيرالله الزين، جوزيف دقاق، حسن الفيل، شادي الحكيّم، هنرييت جولي، وبرنار الجردي أعضاء.

واعتبر الرئيس الجديد للنقابة مروان اليمن في تصريح "أن التحديات الحالية الكثيرة والضخمة على المستوى الوطني والأوضاع الإقتصادية المتردية تستدعي رؤية متجددة وعملا شفافا منتجا من الحكومة الجديدة لمواجهة الصعوبات بواقعية ومنهجية"، مشددا على "ضرورة إعطاء الأولية للتواصل والتعاون مع المجتمع الدولي والعربي لما فيه المصلحة الوطنية".

وإذ حذر اليمن من أن "تراجع العملة الوطنية ضرب كل أسرة ومؤسسة وإدارة وقد وصلت الأوضاع في لبنان الى حافة السقوط الكبير في شتى القطاعات"، أكد "أن نقابة الوكلاء البحريين تقوم من موقعها بالتنسيق والمتابعة الحثيثة مع السلطات والجهات المعنية لتيسير عمل المرافئ فيما يتعلق بخدمات تشغيل السفن ومناولة البضائع إستيرادا وتصديرا، بهدف إحتواء التداعيات السلبية على شركات الملاحة وأصحاب البضائع نتيجة تأخير رسو السفن ومحدودية الإنتاجية بفعل مشكلات أزمة الدولار النقدي والكهرباء وشح المحروقات.