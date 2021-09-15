لبنان

تعيين قائدين جديدين لفوجي اطفاء وحرس مدينة بيروت (صور)

Lebanon 24
15-09-2021 | 10:35
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أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قرارين قضيا بتعيين قائدين لفوجي إطفاء وحرس مدينة بيروت، حيث تم تعيين العقيد الركن علي صبرا قائداً لفوج حرس مدينة بيروت "مركز شاغر"، وتعيين العقيد ماهر العجوز قائداً لفوج اطفاء مدينة بيروت خلفاً للعقيد الركن نبيل خنكرلي .

وكان عبود قد التقى القائدين الجديدين بحضور ضباط فوجي الإطفاء والحرس.

وقد أعطى المحافظ عبود التوجيهات اللازمة للقائدين الجديدين للمباشرة بمهامهم ووضع  خطة عمل للنهوض بالفوجين وتطويرهما ليكونا على قدر المسؤولية وعلى أهبة الاستعداد لخدمة مدينة بيروت وأهلها وسكانها على مدار الساعة، متمنياً لهما التوفيق في مهامهم الجديدة.

 
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