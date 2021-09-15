لبنان

جنبلاط عرض التطورات مع السفيرة الفرنسية

Lebanon 24
15-09-2021 | 12:07
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفيرة الفرنسية آن غريو، بحضور مفوض شؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد، وعرض معها التطورات السياسية الراهنة.
 
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جنبلاط

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