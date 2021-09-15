جنبلاط عرض التطورات مع السفيرة الفرنسية

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفيرة الفرنسية آن غريو، بحضور مفوض شؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد، وعرض معها التطورات السياسية الراهنة.