لبنان

كهرباء لبنان في وضع غير مألوف منذ ساعة: ماذا حصل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-09-2021 | 12:58
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منذ حوالى  الساعة خرجت كهرباء لبنان عن الشبكة نهائياً في كل  المناطق اللبنانية، وهذه الحالة تسمى تقنياً انهيار الشبكة، أي أنه لا توجد أي تغذية في كل المحطات التابعة للمؤسسة.
وتفيد المعلومات أن تكلفة العودة إلى الشبكة باهظة، بالإضافة إلى أضرار جسيمة بالمؤسسات الصناعية والتجارية في كل المناطق.
وعُلم أن العمل جار لمحاولة العودة الى الشبكة لكن لا جدوى حتى الساعة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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