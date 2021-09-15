كهرباء لبنان في وضع غير مألوف منذ ساعة: ماذا حصل؟

منذ حوالى الساعة خرجت كهرباء لبنان عن الشبكة نهائياً في كل المناطق اللبنانية، وهذه الحالة تسمى تقنياً انهيار الشبكة، أي أنه لا توجد أي تغذية في كل المحطات التابعة للمؤسسة.وتفيد المعلومات أن تكلفة العودة إلى الشبكة باهظة، بالإضافة إلى أضرار جسيمة بالمؤسسات الصناعية والتجارية في كل المناطق.وعُلم أن العمل جار لمحاولة العودة الى الشبكة لكن لا جدوى حتى الساعة".