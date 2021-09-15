لبنان

يمق عرض مع وفدي تجمع رجال الأعمال ومواطنين لطرابلس قضايا الأمن والبنزين والكهرباء

Lebanon 24
15-09-2021 | 13:22
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عرض رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، مع وفد من "تجمع رجال الأعمال" ومن "مواطنين لطرابلس"، زاره في مكتبه في القصر البلدي، أوضاع المدينة الاقتصادية والاجتماعية والامنية. وضم الوفد محمد شمس الدين مجذوب، غصوب طالب، نزيه غية، عمر فياض وطارق مراد. وتناول البحث 3 قضايا اساسية: الأمن، البنزين والكهرباء مع الأشتراكات.

وبعد اللقاء، تحدث مجذوب، فقال :"تداولنا مع الدكتور يمق خلال ساعة من الوقت، حول قضايا تتعلق بحياة الناس في ظل الضائقة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وسلمناه 3 مذكرات تتعلق بمطالب المواطنين في طرابلس، حول الأمن، وضرورة تسيير دوريات راجلة وسيارة من شرطة بلدية ودرك وجيش في كل أنحاء المدينة، ومنع مرور كل الدراجات النارية المخالفة، وكذلك حول وضع البنزين".

واسف "لما يجري على المحطات، فهو شي خيالي لايصدق، وهذا يمنع أهل المدينة من التوجه إلى محطات البنزين في طرابلس، ولا بد من إيجاد حلول بالتعاون مع قيادات المدينة الروحية والنقابية والسياسية". واشار الى "اننا تطرقنا الى وضع الكهرباء المتردي، الذي يؤثر سلبا على المدينة وسكانها، واقترحنا بعض الحلول التي يمكن ان تساهم في حل بعض هذه الأزمات".
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