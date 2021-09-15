لبنان

وزير الطاقة والمياه: هذا هو حسابي الوحيد على تويتر

Lebanon 24
15-09-2021 | 14:12
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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض عن حسابه الرسمي الوحيد على موقع "تويتر" على الرابط التالي:  walidFayad14@
 
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وليد فياض

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