سلام يستقبل سفير تونس وبحثٌ في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة سفير تونس في لبنان بوراوي الإمام، وجرى البحث في تفعيل وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كذلك، تم التأكيد على أهمية العلاقة التي تربط البلدين تاريخياً وحضارياً وثقافياً.