لبنان

​المجلس الاعلى للدفاع اتخذ القرار المناسب بشأن ملاحقة اللواء صليبا

Lebanon 24
12-10-2021 | 09:17
A-
A+
Doc-P-874264-637696533962397290.jpg
Doc-P-874264-637696533962397290.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انعقد المجلس الاعلى للدفاع عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، المالية يوسف خليل، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي والاقتصاد والتجارة امين سلام، كما حضر الاجتماع الامين العام للمجلس اللواء الركن محمود الاسمر والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.
وبحث المجلس في الاوضاع الامنية وامور مستجدة.
 
وتم التداول في طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت للحصول على اذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا بصفة مدعّى عليه واتخذ القرار المناسب بشأنه. إلى ذلك اتخذ المجلس قرارات في مواضيع تدخل في اختصاصه.

وسبق الاجتماع لقاء بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في المستجدات.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2021-10-12
08:51 | 2021-10-12
13:40 | 2021-10-12
13:40 | 2021-10-12
13:32 | 2021-10-12
13:29 | 2021-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website