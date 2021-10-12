​المجلس الاعلى للدفاع اتخذ القرار المناسب بشأن ملاحقة اللواء صليبا

انعقد المجلس الاعلى للدفاع عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، المالية يوسف خليل، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي والاقتصاد والتجارة امين سلام، كما حضر الاجتماع الامين العام للمجلس اللواء الركن محمود الاسمر والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

وبحث المجلس في الاوضاع الامنية وامور مستجدة.

وتم التداول في طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت للحصول على اذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا بصفة مدعّى عليه واتخذ القرار المناسب بشأنه. إلى ذلك اتخذ المجلس قرارات في مواضيع تدخل في اختصاصه.



وسبق الاجتماع لقاء بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في المستجدات.