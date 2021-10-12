موقف من "الخارجية الأميركية" تجاه حزب الله...هذا ما قالته

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "نرفض ترهيب القاضي اللبناني ونعتبر أن إرهاب حزب الله يقوض سيادة لبنان"، مشيرًا إلى أن "الحزب مهتم بمصالحه وإيران أكثر من مصلحة لبنان".

وأضاف برايس: "إيران لاعب يزعزع استقرار المنطقة من خلال وكلائها".