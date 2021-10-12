لبنان

بروفة انتخابية

Lebanon 24
12-10-2021 | 17:00
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تحمل الدبلوماسية الأميركية اليوم إلى بيروت بروفة انتخابية مشابهة لما حدث في انتخابات العراق، واكتساح الكتلة الصدرية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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