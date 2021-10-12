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لبنان
العودة إلى النيابة العامة لملاحقة صليبا
Lebanon 24
12-10-2021
|
17:18
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علمت "اللواء" أن "المجلس الاعلى للدفاع، والذي لم يشر في معلوماته الرسمية إلى منح الاذن بملاحقة اللواء طوني صليبا، كرّر الموقف لجهة العودة إلى النيابة العامة التمييزية".
المصدر:
اللواء
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