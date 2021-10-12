العودة إلى النيابة العامة لملاحقة صليبا

علمت "اللواء" أن "المجلس الاعلى للدفاع، والذي لم يشر في معلوماته الرسمية إلى منح الاذن بملاحقة اللواء طوني صليبا، كرّر الموقف لجهة العودة إلى النيابة العامة التمييزية".