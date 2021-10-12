لبنان

مخاوف جديّة على حياة البيطار

Lebanon 24
12-10-2021 | 17:38
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كشفت معلومات لـ"السياسة" الكويتية أن "الدعاوى بحق المحقق طارق البيطار ستستمر من جانب المتضررين من تحقيقاته، حتى الإطاحة به إذا أمكنهم ذلك، في مرحلة لاحقة".
المصدر: السياسة الكويتية
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