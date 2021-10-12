مخاوف جديّة على حياة البيطار

كشفت معلومات لـ"السياسة" الكويتية أن "الدعاوى بحق المحقق طارق البيطار ستستمر من جانب المتضررين من تحقيقاته، حتى الإطاحة به إذا أمكنهم ذلك، في مرحلة لاحقة".