25
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مخاوف جديّة على حياة البيطار
Lebanon 24
12-10-2021
|
17:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت معلومات لـ"السياسة" الكويتية أن "الدعاوى بحق المحقق طارق البيطار ستستمر من جانب المتضررين من تحقيقاته، حتى الإطاحة به إذا أمكنهم ذلك، في مرحلة لاحقة".
المصدر:
السياسة الكويتية
مواضيع ذات صلة
النص الحرفي لمحضر التحقيق بين البيطار ووكيل خليل
Lebanon 24
النص الحرفي لمحضر التحقيق بين البيطار ووكيل خليل
13/10/2021 06:32:46
13/10/2021 06:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
اعادة اعمار مرفأ بيروت :معظم الدراسات نظرية والردم باق حتى اشعار آخر
Lebanon 24
اعادة اعمار مرفأ بيروت :معظم الدراسات نظرية والردم باق حتى اشعار آخر
13/10/2021 06:32:46
13/10/2021 06:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار القضائي في الدعوى ضد البيطار لن يطول
Lebanon 24
القرار القضائي في الدعوى ضد البيطار لن يطول
13/10/2021 06:32:46
13/10/2021 06:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"المنار" بعد الـ"NBN" تُهاجم البيطار: "أيّ شكل قضائي هذا؟"
Lebanon 24
"المنار" بعد الـ"NBN" تُهاجم البيطار: "أيّ شكل قضائي هذا؟"
13/10/2021 06:32:46
13/10/2021 06:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
البيطار
مرفأ بيروت
تابع
الأكثر قراءة
سمكة "سقطت" من السماء وتسببت بأضرار في عكار! (صور)
Lebanon 24
سمكة "سقطت" من السماء وتسببت بأضرار في عكار! (صور)
03:04 | 2021-10-12
12/10/2021 03:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مفرح إلى اللبنانيين عن الكهرباء والتغذية.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبر مفرح إلى اللبنانيين عن الكهرباء والتغذية.. إليكم الجديد
14:00 | 2021-10-12
12/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج قد تدمر حياتكم.. احذروا منها
Lebanon 24
5 أبراج قد تدمر حياتكم.. احذروا منها
00:30 | 2021-10-12
12/10/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة
08:26 | 2021-10-12
12/10/2021 08:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم السعر المتوقع
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم السعر المتوقع
14:09 | 2021-10-12
12/10/2021 02:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:21 | 2021-10-12
القرار القضائي في الدعوى ضد البيطار لن يطول
22:24 | 2021-10-12
اجتماعات تحضيرية مع صندوق النقد بشأن خطة الإصلاح والتعافي المالي والاقتصادي
22:26 | 2021-10-12
اعادة اعمار مرفأ بيروت :معظم الدراسات نظرية والردم باق حتى اشعار آخر
23:24 | 2021-10-12
هذا ما قاله ميقاتي في مجلس الوزراء
23:13 | 2021-10-12
النص الحرفي لمحضر التحقيق بين البيطار ووكيل خليل
23:11 | 2021-10-12
بعد ارتفاع أسعار المحروقات.. كيف يعيش اللبناني؟
فيديو
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
13/10/2021 06:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
08:28 | 2021-10-12
13/10/2021 06:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-10
13/10/2021 06:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact