القرار القضائي في الدعوى ضد البيطار لن يطول

كتبت" النهار": اصدر المحقق العدلي في ملق انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق النائب علي حسن خليل الذي لم يمثل امامه في الموعد المحدد لاستجوابه.وعلى الأثر تبلغ البيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها. وبتبلّغ بيطار طلب ردّه من الغرفة الأولى في محكمة التمييز، يُوقف المحقّق العدليّ تحقيقاته إلى حين بتّ الطلب من المحكمة، على أن يُبدي ملاحظاته بصدده أصولاً؛ وبذلك تكون الجلستان المقرّرتان اليوم التي استدعي إليهما زعيتر والنائب نهاد المشنوق مرجأتين أيضاً.ويبدو وفق معلومات "النهار" ان صدور قرار محكمة الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية المتعلق بطلب رد البيطار والمقدم من خليل وزعيتر لن يطول بته، وقد يصدر بحسب المؤشرات في الساعات المقبلة. ففي معلومات "النهار" ان رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد قرر إبلاغ المحقق العدلي فور وصوله إلى مكتبه في قصر العدل وفي الوقت نفسه تقصير مهلة الرد على الطلب من القاضي البيطار إلى ثلاث ساعات. وقد ثابر المحقق العدلي في مكتبه لإبداء ملاحظاته على طلب الرد بعد تبلغه إياه عند إنتهاء الجلسة التي كانت مخصصة للتحقيق مع أحد مقدمي طلب الرد النائب علي حسن خليل وتقريره.