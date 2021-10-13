لبنان

ارتفاع جنوني بسعر جرة الغاز.. هذا ما سجلته بيومين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-10-2021 | 01:40
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صدر اليوم جدول تسعير المحروقات في لبنان، فسجل سعر جرة الغاز ارتفاعاً بحدود 7500 ليرة لبنانية، الاّ ان المفارقة ان جدولاً آخر صدر منذ يومين رفع فيه سعر جرة الغاز 14800 ليرة لبنانية. وبمعادلة حسابية بسيطة تكون جرة الغاز قد ارتفعت بيومين بما يقارب الـ22300 ليرة لبنانية.
في المقابل، وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في سعر القارورة الاّ أن شركات التعبئة لا تزال تقفل أبوابها وباتت هذه المادة تخضع للعرض والطلب في السوق الموازية، ما رفع سعر القارورة أكثر، وباتت تلامس الـ250 الف ليرة في بعض المحلات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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