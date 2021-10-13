علوش: ما سمعناه بالأمس لا يبشر بالخير

قال نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش: "الأحداث الحاصلة تؤكد صحة المطالبة بتحقيق دولي بقضية انفجار مرفأ بيروت واليوم يتكرر سيناريو ما حصل مع قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري عندما يشعر "حزب الله" أنّ هناك خيوطاً تشير إليه".وأضاف علوش في حديث لـ" صوت كل لبنان": "المطلوب حكومياً أن تتم حماية القضاء ولكن ما سمعناه بالأمس لا يبشر بالخير ولا أستبعد أن يتمّ تفجير مجلس الوزراء في حال إصرار البعض على طرح القضية".