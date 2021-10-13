سقوط ضحايا بعد هبوط شرفة منزلهم في منطقة القبة طرابلس

توفيت المصابة "حياة زعبي " شقيقة المتوفية "ص. ز." نتيجة تعرضهما ليل امس لحادثة سقوط بعد هبوط شرفة منزلهم في منطقة القبة طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".



وكان قد نقل نتيجة الحادث 3 اصابات من عائلة واحدة اثنتين منهم كانوا بحالة حرجه، ليكون بذلك ضحية هذه الحادثة المؤسفة وفاة شقيقتان و جريح.