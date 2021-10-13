بعد سقوط طائرة مدنية في حالات... ميقاتي يطلب ارسال طوافة للمساعدة في عملية البحث

اجرى رئيس مجلس الوزرء نجيب ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش وطلب ارسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني سقطت في البحر مقابل حالات والعمل على البحث عن شابين كانا على متنها. كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والانقاذ.