وقفة تضامنية مع القاضي طارق البيطار أمام قصر العدل (صورة)

نظم عدد من المواطنين وقفة تضامنية مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمام قصر العدل بحسب مراسلة "لبنان 24".



يذكر ان المحقق العدلي تبلّغ أمس طلب النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر رده من ملف تفجير 4 آب الذي أحيل على القاضي ناجي عيد، وبالتالي كفّت يده عن الملف تلقائياً وموقتاً.