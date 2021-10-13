لبنان

معوض استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة: إصلاحات هيكلية لحماية العدالة

Lebanon 24
13-10-2021 | 05:08
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التقى رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا في دارته في بعبدا حيث تم البحث في التطورات السياسية في لبنان خصوصًا الحاجة الملحة إلى الإصلاحات الهيكلية وحماية العدالة في جريمة انفجار مرفأ بيروت وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عنه، بالاضافة الى الدور الأساسي للأمم المتحدة في ضمان حصول الانتخابات النيابية بموعدها ضمن أجواء حرة ونزيهة والالتزام بتنفيذ القانون في ما يتعلق بتصويت اللبنانيين المغتربين وإنشاء الميغاسنتر.
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