لبنان

بيان لاهالي ضحايا المرفأ... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
13-10-2021 | 05:48
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صدر عن أهالي شهداء وضحايا انفجارمرفأ بيروت البيان التالي:
ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 
نحن أولياء الدم قضيتنا هي جريمة العصر ويجب أن تخرج من التجاذبات الحزبية، الطائفية والمذهبية إن جريمة تفجير مرفأ بيروت طالت جميع الفئات والشرائح لم تميّز بين طرف وآخر، بين لبناني أو أجنبي.
نحن أولياء الدم لن نسمح بذهاب دماء شهدائنا هدرا أمام تلك التجاذبات والعرقلات والتحايل على القانون.
نحن أولياء الدم نتوجه الى مجلس الوزراء مجتمعا مصرّين على احترام فصل السلطات، وبالتالي عدم التدخل بعمل المحقق العدلي طارق البيطار وعرقلة التحقيق. 
نحن أولياء الدم نحذّر من مغبّة التفكير بإستبدال القاضي أو ترهيبه مهما زاد منسوب التهديد.
" كفّوا أيديكم عن القضاء "
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