قرداحي بحث وسفير ماليزيا في الاوضاع

- استقبل وزير الاعلام جورج قرداحي في مكتبه في الوزارة، سفير ماليزيا ازري مات يعقوب يرافقه المستشار الزيني شي الزهار، وتم البحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.