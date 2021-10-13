لبنان

قرداحي بحث وسفير ماليزيا في الاوضاع

Lebanon 24
13-10-2021 | 05:55
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- استقبل وزير الاعلام جورج قرداحي في مكتبه في الوزارة، سفير ماليزيا ازري مات يعقوب يرافقه المستشار الزيني شي الزهار، وتم البحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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