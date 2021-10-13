إرجاء جلسة مجلس الوزراء لمزيد من التشاور

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنه بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أُرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم الى موعد يحدد لاحقاً.

وكان أفاد "لبنان24" عن ارجاء جلسة مجلس الوزراء الى حين الاتفاق على صيغة قانونية بشأن المحقق العدلي لمزيد من التشاور.