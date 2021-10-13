المولوي يكشف عن "الدليل الوحيد" الذي وجد في مكان سقوط الطائرة في حالات

اشار وزير الداخلية بسام المولوي إلى ان "كل الاجراءات اللازمة اتخذت في وقتها فور وصول خبر وقوع الطائرة المدنية قبالة ساحل حالات، "إستنفرنا كل أجهزة الدولة لوضع كل القدرات والخبرات والآليات في عمليات الإنقاذ وقد عاينت موقع سقوط الطائرة من الجوّ ومن البحر"، كما اكد وزير الداخلية.واوضح الوزير ان فرق الدفاع المدني تقوم بكل ما يلزم حتى انها تستعين بزوارق خاصة خاصة. وقال: "انشالله نصل إلى نتيجة سليمة".وكشف الوزير ان "الدليل الوحيد الذي وجدناه كانت سترة نجاة موجودة على سطح المياه، حتى انها لم تكن "مفتوحة" وبالتالي البحث يتمركز في المنطقة التي وُجدت فيها".