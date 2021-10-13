لبنان

بوشكيان وجمعية الصناعيين بحثوا في زيادة الانتاج وتعزيز المنافسة ورفع التصدير

Lebanon 24
13-10-2021 | 09:05
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 عقد وزير الصناعة جورج بوشكيان جلسة عمل مطولة دامت لأكثر من ساعتين مع رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل وأعضاء مجلس الإدارة، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون. وتم البحث في مختلف الشؤون الصناعية والقطاعية، والاقتراحات العملية لتخفيف المصاعب والعراقيل التي تعترض تقدم الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية والتصديرية.


وأكد بوشكيان "ضرورة العمل المشترك وشبك الأيادي، وقيام الدولة بمسؤولياتها وواجباتها، واستعداد الصناعيين لزيادة الاستثمارات الصناعية، وجذب المستثمرين إلى التوظيف في الصناعة والدخول في شراكات مع رجال أعمال في الخارج، في ظل تأمين مستلزمات الصمود".


وتوافق المجتمعون على "وجود بيئة حاضنة للاستثمار، ولا حواجز في أي منطقة.
وتطرق النقاش إلى "كلفة الإنتاج المرتفعة، وكلفة الطاقة المرتفعة واقتراح دعم الصناعيين الذين يستخدمون طاقة مكثفة في التصنيع بوسائل ممكنة التطبيق".


وبحث المجتمعون ايضا في" كيفية تحرير أموال الصناعيين من المصارف وتسهيل الحصول على تسليفات وقروض من صناديق مانحة أو ممولة مثل Cedar oxygen، تخصص لشراء الآلات والمعدات".


وطرحوا " بعض الإجراءات والتدابير الممكن تنفيذها ومتابعتها".
كما بحثوا في الامكانات التي يضعها معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بتصرف الصناعيين، وعرضوا مواضيع ورشة العمل التي ستعقد الاسبوع المقبل في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ومحورها الصناعة وكيفية حمايتها ودعمها".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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