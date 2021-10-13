لبنان

بري استقبل وزير الاتصالات ومحافظي بيروت وجبل لبنان ووفد التحالف المدني لاقرار الكوتا النسائية

Lebanon 24
13-10-2021 | 09:12
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 استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الاتصالات جوني القرم في زيارة بروتوكولية.

كما بحث رئيس المجلس اقتراح قانون إقرار الكوتا النسائية في الإنتخابات النيابية المقبلة، خلال استقباله التحالف المدني لإقرار الكوتا النسائية والذي يضم أكثر من خمسين جمعية، إضافة الى إعلاميات واعلاميين، وضم الوفد رئيسة جمعية "فيفتي - فيفتي" جويل أبو فرحات، مؤسس ومدير جمعية "جوستيسيا للتنمية وحقوق الإنسان" الدكتور بول مرقص، نائبة رئيسة التجمع النسائي الديمقراطي كارولين سكر، رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية عايدة نصرالله، الباحث في الشؤون الإنتخابية محمد شمس الدين والاعلامي فادي شهوان. وناقش الوفد مع رئيس المجلس اقتراح القانون المتعلق بالكوتا النسائية الذي أعده التحالف وتقدمت به رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عزالدين.

وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري محافظي بيروت وجبل لبنان القاضيين مروان عبود ومحمد مكاوي، وكان عرض للأوضاع العامة وشؤون انمائية ومطلبية تعود للبلديات الواقعة في النطاق الجغرافي للمحافظتين.

كما التقى ممثل المرجع الاعلى السيد علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف.

برقية
من ناحية ثانية، أبرق رئيس مجلس النواب الى رئيس مجلس النواب (الدوما) في جمهورية روسيا الإتحادية فياتشيسلاف فولودين، مهنئا بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس الدوما الروسي لولاية تشريعية جديدة.
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