مستشفى رفيق الحريري الجامعي يعاود العمل بعد تعليق اضراب العاملين فيه

اعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان، أن "المستشفى عاود عمله في أقسامه الخارجية كافة ، كالأشعة والمختبر والعيادات وغيرها من الأقسام، بخاصة قسم الدخول وقسما طوارئ الكورونا والطوارئ العادية ووحدة فحص PCR الكورونا للمقيمين والمسافرين، وذلك بعد تعليق الإضراب الذي دعا إليه العاملون في المستشفى.وكانت إدارة المستشفى قد أعلنت سابقا عن اتخاذها لخطوات عملية تتعلق بمطالب الموظفين وحقوقه. وهي تتوجه بالشكر والتقدير إلى الموظفين كافة للحمل الملقى على اكتافهم لخدمة المواطنين والمرضى، اذ انهم ابدوا حرصا على الإبقاء على علاج المرضى رغم كل الصعاب الإقتصادية التي طرأت على البلاد، بالإضافة إلى العمل الجبار الذي بذلوه منذ جائحة الكورونا لغاية اليوم".