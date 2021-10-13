قوى الامن الداخلي: حملة توعية للحماية من الجرائم الالكترونية

تحت عنوان "نشر الوعي يحمينا ويقضي على الابتزاز"، اطلقت قوى الامن الداخلي حملة بمناسبة شهر التوعية حول الأمن السيبراني والاجراءات الواجب اتباعها للحماية من الجرائم الالكترونية.

#قوى_الامن تطلق حملة بمناسبة شهر التوعية حول الأمن السيبراني والاجراءات الواجب اتباعها للحماية من الجرائم الالكترونية.#CybersecurityAwarenessMonth

نشر الوعي يحمينا ويقضي على الابتزاز#الإبتزاز_الإلكتروني_جريمة pic.twitter.com/C0EMYUPMTi — قوى الامن الداخلي (@LebISF) October 13, 2021