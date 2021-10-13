قوى الامن الداخلي: حملة توعية للحماية من الجرائم الالكترونية

#قوى_الامن تطلق حملة بمناسبة شهر التوعية حول الأمن السيبراني والاجراءات الواجب اتباعها للحماية من الجرائم الالكترونية.#CybersecurityAwarenessMonth
نشر الوعي يحمينا ويقضي على الابتزاز#الإبتزاز_الإلكتروني_جريمة pic.twitter.com/C0EMYUPMTi
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) October 13, 2021
#قوى_الامن تطلق حملة بمناسبة شهر التوعية حول الأمن السيبراني والاجراءات الواجب اتباعها للحماية من الجرائم الالكترونية.#CybersecurityAwarenessMonth
نشر الوعي يحمينا ويقضي على الابتزاز#الإبتزاز_الإلكتروني_جريمة pic.twitter.com/C0EMYUPMTi