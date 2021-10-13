لبنان

توصيات جديدة للجنة الوطنية للقاح الكوفيد-19.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-10-2021 | 11:55
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أعلنت اللجنة الوطنية للقاح الكوفيد-19 في بيان، التوصيات المتعلقة بإعطاء الجرعة الثالثة كالاتي:
"1- تمديد السلسلة الأولية:
- توصي اللجنة الوطنية بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لجميع الأفراد الذين تلقوا جرعتين من لقاح سينوفارم.
- يمكن أن تكون الجرعة الثالثة لقاحا مماثلا لأول جرعتين أو لقاحا مختلفا.
- في هذه الفئة يمكن إعطاء الجرعة الثالثة بعد شهر واحد من الجرعة الثانية (سينوفارم).

2- استكمال عملية التلقيح
- ينصح بأخذ جرعة ثالثة من اللقاح للأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة ولديهم دليل على عدم الاستجابة لجرعتين من اللقاح (عدم وجود أجسام مضادة، أو نسبة منخفضة من الأجسام المضادة، أو التراجع السريع في المناعة).
- يمكن إجراء اختبار المناعة (الأجسام المضادة) بعد شهر واحد من الجرعة الثانية من اللقاح، وإذا ثبت غياب أو انخفاض المستوى المناعي يمكن إعطاء الجرعة الثالثة على الفور بعد ذلك.

3- الجرعة المعززة (الداعمة)
تتبع الجرعات المعززة (الداعمة) جدولا محددا وفقا الأولويات التالية:
- يمكن تقديم جرعة معززة للمواطنين الذين يبلغون من العمر خمسة وسبعين عاما أو أكبر والذين تلقوا جرعة اللقاح الثانية منذ ستة أشهر على الأقل.
- يمكن تقديم جرعة معززة للعاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية (على تماس دائم ومباشر مع المرضى) والذين تلقوا جرعة اللقاح الثانية منذ 6 أشهر على الأقل.
- توصي اللجنة الوطنية بأن تكون الجرعة المعززة الثالثة مماثلة لسلسلة التطعيم الأولية المكونة من جرعتين.
- يمكن إعطاء جرعة ثالثة غير مماثلة ومختلفة عن السلسلة الأولية للأسباب التالية: الآثار الجانبية أو عدم توفر الكميات المطلوبة".

وأوضحت اللجنة الوطنية للقاح الكوفيد-19 أنها "ستقوم بتحديث التوصيات بشكل دوري في ما يتعلق بالمجموعات الأخرى المؤهلة والتي يمكنها الحصول على الجرعة المعززة الثالثة حسب الفئة العمرية والحالة الطبية والمعايير المهنية".
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