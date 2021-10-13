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لبنان
جريحان بحادث سير في بلدة القرية
Lebanon 24
13-10-2021
|
12:02
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أصيب شخصان بحادث سير في بلدة القرية، بين سيارة رباعية الدفع وسيارة أخرى اصطدمتا بحائط دعم، ونقل الجريحان إلى أحد مستشفيات المنطقة.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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