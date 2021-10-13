لبنان

إلى اللبنانيين...اقرأوا هذا الخبر من "يازا"

Lebanon 24
13-10-2021 | 13:11
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أوصت جمعية "يازا" في بيان، "السائقين وأصحاب المركبات الآلية على مختلف أنواعها وأحجامها، مع حلول فصل الشتاء وازدياد مخاطر الانزلاقات على الطرق، بضرورة التقيد بأحكام قانون السير، خصوصا ما يتعلق بالدواليب ومطابقتها المعايير والشروط التي يفرضها القانون"، داعية "السائقين إلى فحص دواليب مركباتهم قبل السير بها والتأكد من تمتعها بالشروط القانونية، لا سيما سماكة الغوما الأمر الذي يساعد عملية الفرملة ويمنع الانزلاق ويخفف نسبة الحوادث المؤدية أحيانا إلى الوفاة".

وتمنت على "مراكز المعاينة التشديد على تمتع السيارات التي تخضع للمعاينة بالمعايير والشروط القانونية لجهة سلامة الدواليب وتمتعها بالشروط المطلوبة"، مطالبة "دوريات قوى الأمن الداخلي بالتشدد بمراقبة سلامة دواليب المركبات والآليات وتطبيق القانون، الأمر الذي يوفر مزيدا من حوادث الانزلاق التي يذهب ضحيتها سنويا عشرات المواطنين".

وأشارت إلى أن "ظاهرة تسويق الإطارات المستعملة وبيعها، خصوصا من قبل تجار بيع الدواليب، لا تقل خطورة عن الإهمال المرتكب مع كل ما يرتب من مسؤوليات على عاتق من يقدم عليها"، مشددة على "ضرورة اضطلاع الأجهزة الرقابية بمسؤولياتها تجاه كبح هذه الظاهرة ومنعها نظرا إلى خطورتها الجسيمة في المشاركة بزيادة حوادث السير وإيقاع مزيد من الضحايا الأبرياء".

ودعت إلى "التزام القانون والقيادة بحكمة لأن نسبة غير قليلة من حوادث السير تعود إلى الانزلاق لأسباب عدة، أبرزها رداءة الدواليب أو السرعة أو توافر مواد كالرمال أو المازوت أو الزيت على الطرق، أو حتى المياه".
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