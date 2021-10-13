"الشارع لن يولّد الا شارعا مضادا".. الجميّل: أحذّر من أنّ الشعب الحُرّ لن يستسلم

أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميّل إلى أن ما يحصل هو انقلاب على القانون والقضاء والجمهورية ونحن امام جمهوريتين جمهورية حزب الله والمنظومة وجمهورية الناس التي هي تحت القانون.

وقال في حديث لقناة الـ"أم تي في": "الحالة الانقلابية امتدت الى مجلس النواب الذي اصدر بيانا خطيرا اليوم وهو اصبح جزءا من الانقلاب والنواب امام فرصة لسحب الغطاء عن المجلس الذي اصدر بيانا باسمهم".

وأكد الجميّل أننا "لن ننسى ضحايا تفجير المرفأ ولن نترك عن أهلهم ونحن منهم ولن نتخلى عن الحقيقة، ومستقبل لبنان مرتبط بمعرفة الحقيقة".

وتابع قائلاً: "الاستفزازات ستضرب الاستقرار والأمن وهناك مسؤولية كبيرة يحملها الجيش مرة جديدة لتأمين الأمان وضبط الوضع غدًا. الشارع لن يولّد الا شارعا مضادا، وأحذّر من أنّ الشعب الحُرّ لن يستسلم لمحاولات التركيع التي يتعرّض لها."